Covid-19. Missouri processa e acusa China de provocar "pandemia desnecessária e evitável"

lê-se no processo lançado pelo Missouri.Tudo isto terá causado “uma pandemia global que era desnecessária e evitável”, refere o documento , citado pela CNN. A decisão de avançar com o processo foi anunciada na terça-feira pelo procurador-geral do Missouri, Eric Schmitt.O Estado norte-americano sublinha que, numa altura em que a comunidade médica chinesa já sabia que o vírus se transmitia entre humanos, a China não informou a Organização Mundial da Saúde.

Especialistas jurídicos acreditam que o processo lançado pelo Missouri não terá muitas hipóteses de vencer, uma vez que a China se encontra protegida por imunidade soberana.

O processo menciona ainda que, tendo permitido que milhares de pessoas viajassem de e para a cidade de Wuhan, onde teve início o surto, numa altura em que já havia muitos infetados.“Por volta do dia 16 de janeiro, e apesar de saberem os riscos, os líderes de Wuhan organizaram um jantar festivo para 40 mil habitantes, aumentando o potencial alastramento do vírus”, refere.

Partilha de material “defeituoso”

O Missouri defende ainda que as autoridades chinesas inicialmente reprimiram os profissionais de saúde que divulgaram informação acerca do novo coronavírus, incluindo o médico Li Wenliang, considerado o primeiro a alertar o público sobre o surto, que foi acusado pela polícia de Wuhan de lançar comentários falsos na Internet. Wenliang acabou por morrer com Covid-19.A China é também acusada de ter açambarcado equipamentos de proteção individual numa fase em que ainda ocultava a dimensão do surto.O Estado conclui que todas estas ações originaram “enormes” disrupções económicas em todo o mundo, algo que não se deve deixar passar em branco. No Missouri, "literalmente todas as pessoas" foram afetadas por esta crise pandémica, refere o documento assinado pelo procurador-geral., lê-se no processo. “A resposta à pandemia exigiu o encerramento de negócios, a interrupção da produção e do comércio e a deslocação de trabalhadores”.No Missouri há mais de seis mil casos confirmados de Covid-19 e 229 pessoas morreram da doença, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins.