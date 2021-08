Covid-19. Moçambique anuncia dois óbitos e 190 casos

As duas vítimas mortais, com 62 e 76 anos, eram ambas de nacionalidade moçambicana e as mortes foram declaradas no sábado e domingo.

Cerca de um terço dos novos casos foi detetado na província do Niassa, extremo norte do país, com 63 casos, seguindo-se a cidade de Maputo com 36 casos, equivalente a 18,9% do total.

No boletim de hoje, o número de casos recuperados nas últimas 24 horas supera de longe o número de infeções: 864 contra 190.

O número de altas hospitalares, 14, supera também os 11 internamentos registados no mesmo período.

Moçambique tem um total acumulado de 1.853 óbitos e 146.053 casos de covid-19, 90% dos quais recuperados e 128 internados.