Covid-19. Moçambique com 22 novos casos e sem registo de mortes

Nas últimas 24 horas foram feitos 653 testes e as províncias com mais resultados positivos foram a Zambézia (11), no centro do país, e Niassa (5), no norte.

Moçambique tem um total acumulado de 1.922 mortes e 150.985 casos de covid-19, dos quais 98% recuperados e 19 internados.

O país segue um abrandamento dos indicadores epidemiológicos desde julho, altura em que foi registado o pico da terceira vaga de covid-19.

O Ministério da Saúde estima que haja hoje 1.183 casos ativos e dá conta de um avanço contínuo da vacinação.

Nas últimas 24 horas, o país vacinou mais 3.242 pessoas com a segunda dose da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca.

"Desde o início da vacinação, a 08 de março, o país tem um cumulativo de 1.789.673 pessoas completamente imunizadas contra o novo coronavírus", segundo o boletim de hoje.

A covid-19 provocou pelo menos 4.843.739 mortes em todo o mundo, entre mais de 237,46 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.