Covid.-19. Moçambique ultrapassa um milhão de vacinados

"Moçambique tem 1.076.968 pessoas completamente vacinadas", declarou o ministério no documento.

Segundo as autoridades de Saúde, o cumulativo de vacinados corresponde a 6,3% dos 17 milhões de pessoas, com mais de 15 anos, previstas imunizar até ao final de 2022, no âmbito do Plano Nacional de Vacinação.

"Este feito é encorajador, sabida a importância das vacinas para evitar a ocorrência de formas graves da doença e por evitarem mortes devido à covid-19", referiu o ministério.

O processo de vacinação contra a covid-19 arrancou em março em Moçambique, abrangendo grupos prioritários, entre os quais os profissionais de saúde, agentes da polícia e diabéticos.

Mais tarde, em 04 de agosto, arrancou a campanha de vacinação em massa no país.

Moçambique assistiu a uma "redução considerável" dos indicadores oficiais da epidemia de covid-19 durante o mês de agosto, em que houve também menos testes, segundo dados do Ministério da Saúde consultados hoje pela Lusa.

O número de mortes caiu 24%, ou seja, menos um quarto que em julho, descendo de 556 para 420 - sendo que julho foi o mês com o maior número de óbitos em Moçambique desde que foi declarada a pandemia, correspondendo ao pico da terceira vaga.

Moçambique tem um total acumulado de 1.866 mortes por covid-19 e 146.754 casos, 91% dos quais recuperados da doença.

A covid-19 provocou pelo menos 4.518.163 mortes em todo o mundo, entre mais de 217,63 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.