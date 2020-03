Covid-19. Mundo contabiliza consequências da doença

Há consequências para todos os sectores de atividade.A jornalista Margarida Vaz dá conta das alterações à normalidade, a começar pelas escolas fechadas como medida de precaução.Arranca esta sexta-feira em Bruxelas uma reunião com todos os ministros da Saúde da União Europeia para ser encontrada uma resposta conjunta de combate ao coronavírus.Pela segunda vez em menos de um mês os 27 ministros juntam-se para discutir medidas coordenadas de resposta a este vírus da pneumonia.Portugal estará representado pela ministra da saúde, Marta Temido.Portugal tem nove casos confirmados de infeção por coronavírus até esta sexta-feira de manhã.

Nas últimas 24 horas foram registados mais 30 casos suspeitos em Portugal.





Autoridades acompanham 213 casos suspeitos no país.



O nono caso confirmado é de um homem que está internado no hospital Curry Cabral, em Lisboa e que teve contacto com outro caso de coronavírus.O Presidente da República considera que este não é o momento adequado para fazer mudanças.Marcelo Rebelo de Sousa reagiu desta forma à mudança do presidente da entidade que gere a Linha Saúde 24.O Governo decidiu não reconduzir Henrique Martins, numa altura em que a Linha Saúde 24 está a ser criticada por incapacidade na resposta a todos os contatos relacionados com o novo coronavírus.Marcelo Rebelo de Sousa diz que o momento aconselha a que a equipa que luta contra a epidemia permaneça unida.

A ministra da Saúde, Marta Temido, explicou que o responsável não foi afastado mas substituído porque terminou a comissão de serviço.









Henrique Martins tinha terminado o mandato a 31 de dezembro de 2019.Esteve em funções até à última quinta-feira quando tomou conhecimento da decisão do executivo.Henrique Martins, citado pelo jornal Observador, disse que ficou surpreendido e admitiu que poderia ter continuado uma vez que o limite é de três mandatos.O antigo secretário de Estado Luís Goes Pinheiro foi o nome escolhido para presidir aos Serviços Partilhados do Estado, a entidade que gere a Linha Saúde 24.