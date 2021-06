Covid-19. Municípios algarvios condenam decisão britânica sobre viagens

A posição das autarquias do Algarve foi expressa pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), que num comunicado pediu ao Governo para "que se mantenham os apoios aos empresários algarvios que se prepararam para receber turistas ingleses e que, por isso, ficaram agora numa situação ainda mais difícil".

A decisão, anunciada na quinta-feira pelo Governo britânico e que retira Portugal da lista de países considerados seguros no que respeita à evolução pandemia de covid-19, entra em vigor a partir de terça-feira.

A partir desse dias, quem chega ao Reino Unido proveniente de Portugal é obrigado a uma quarentena de 10 dias e à realização de dois testes PCR nesse período.

"A Comunidade Intermunicipal do Algarve [AMAL], em representação dos 16 presidentes de Câmara da região, condena a opção do Reino Unido. No entender da AMAL, ela contraria o esforço que está a ser feito pelos países europeus para permitir a circulação de pessoas e contribuir para a recuperação económica", criticou o organismo presidido por António Pina.

A AMAL reconheceu que a decisão britânica "apanhou a região de surpresa", foi tomada "pouco depois de ter sido criada uma expectativa positiva, que animou o Algarve", com a entrada de Portugal na "lista verde", em 17 de maio, e "tem um impacto negativo enorme numa região que, estando tão dependente do turismo, já foi das mais castigadas desde o início da pandemia".

A mesma fonte referiu que, após a decisão, "muitos ingleses cancelaram as suas férias no Algarve", onde os empresários estavam a contar com reservas que agora se estão a cancelar e que os levaram a contratar mais trabalhadores para poder responder ao aumento de trabalho.

"Por essa razão, os autarcas apelam ao governo que mantenha os apoios aos empresários algarvios como forma de minimizar o impacto de eventuais compromissos assumidos, bem como do adiamento do processo de retoma da economia regional", indicou a AMAL.

Os municípios algarvios esperam também que a decisão britânica "não contamine a perceção que outros países" têm da região e do país e asseguram que o Algarve está "preparado para receber turistas em segurança".

