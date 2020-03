COVID-19. Navio Grand Princess no centro das preocupações nos EUA





Entre os infetados, há 19 tripulantes e dois passageiros.



O navio interrompeu a viagem após a descoberta de sintomas em alguns dos 3500 passageiros e tripulantes.



A revelação foi feita nas últimas horas pelo vice presidente norte-americano Mike Pence, responsável pela coordenação do combate ao novo vírus.



O navio Grand Princess vai para um porto não comercial. Todos os passageiros farão análises em bases militares norte-americanas.

Vinte e um passageiros de um navio de cruzeiro tiveram teste positivo para o novo vírus. O Grand Princess está ao largo da Califórnia, perto de São Francisco.Entre os infetados, há 19 tripulantes e dois passageiros.O navio interrompeu a viagem após a descoberta de sintomas em alguns dos 3500 passageiros e tripulantes.A revelação foi feita nas últimas horas pelo vice presidente norte-americano Mike Pence, responsável pela coordenação do combate ao novo vírus.O navio Grand Princess vai para um porto não comercial. Todos os passageiros farão análises em bases militares norte-americanas. Números diminuem na China

Está a diminuir o número de vítimas devido ao novo coronavírus na China.



O mais recente balanço das autoridades de Pequim revela que nas últimas 24 horas morreram 28 pessoas e foi revelada existência de uma centena de novos casos de infeção.



Na quinta-feira tinham sido registadas mais de 140 novas infeções.



A China, país onde começou a propagação do novo vírus da pneumonia em dezembro passado, continua a liderar a lista de países com mais infeções e mortes por causa do novo vírus.



São mais de três mil as vítimas mortais e cerca de 80 mil os casos positivos.



Nesta altura, há 22 mil pessoas que continuam infetadas com o novo vírus. Está a diminuir o número de vítimas devido ao novo coronavírus na China.O mais recente balanço das autoridades de Pequim revela que nas últimas 24 horas morreram 28 pessoas e foi revelada existência de uma centena de novos casos de infeção.Na quinta-feira tinham sido registadas mais de 140 novas infeções.A China, país onde começou a propagação do novo vírus da pneumonia em dezembro passado, continua a liderar a lista de países com mais infeções e mortes por causa do novo vírus.São mais de três mil as vítimas mortais e cerca de 80 mil os casos positivos.Nesta altura, há 22 mil pessoas que continuam infetadas com o novo vírus.