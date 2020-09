Covid-19 no Brasil. Políticas do Governo venceram pandemia, diz Jair Bolsonaro

Foto: Joédson Alves - EPA

O Brasil já ultrapassou os 130 mil mortos e o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, diz que o pior já passou, a pandemia praticamente já desapareceu. Tudo devido às politicas do Governo.