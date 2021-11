Covid-19. Nova variante chama-se Omicron e é de preocupação

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou como "de preocupação" a nova variante B.1.1.529 do coronavírus que causa a covid-19, detetada pela primeira vez na África do Sul, e designou-a pelo nome Omicron, como conta o jornalista da Antena 1 Mário Galego.







A nova variante foi comunicada à OMS pela África do Sul na quarta-feira, tendo o grupo de peritos consultivo da OMS para a monitorização da evolução do coronavírus SARS-CoV-2 reunido esta tarde para avaliar a B.1.1.529 e proposto a classificação.







Segundo a OMS, a variante Omicron tem "um grande número de mutações, algumas das quais preocupantes". Dados preliminares sugerem "um risco acrescido de reinfeção" com esta estirpe, por comparação com outras variantes de preocupação, adianta a agência da ONU em comunicado.



“Ainda não sabemos muito sobre esta variante. O que sabemos é que apresenta um número muito elevado de mutações. E a preocupação é que, quando existem tantas mutações, pode haver impacto na forma como o vírus se comporta”, referia Maria Van Kerkhove, responsável pelo estudo da Covid-19 na Organização Mundial da Saúde, antes da reunião, na qual a OMS procurou apurar e entender “onde estão essas mutações” e o que é que isso pode significar em termos de transmissibilidade e imunidade.



Os cientistas sul-africanos já tinham detetado anteriormente a variante Beta, também muito contagiosa. Nesta fase, não há ainda certezas quanto à eficácia das vacinas contra esta nova linhagem do vírus.



“Esta é a variante mais significativa que encontramos até agora e há uma investigação urgente em curso para descobrir mais sobre sua transmissibilidade, gravidade e suscetibilidade à vacina”, adiantou Jenny Harries, da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido.



No total já foram identificados 100 casos desta nova variante na África do Sul, mas também já surgiram casos no Botswana, Israel e Hong Kong. Um primeiro caso foi identificado esta sexta-feira na Bélgica, numa pessoa que não viajou por nenhum daqueles países.



Os receios associados à nova variante resistente à vacinação e que obrigue a novos confinamentos estão já a afetar os mercados, com uma autêntica “maré vermelha” nas bolsas europeias e mundiais.



A União Europeia e os Estados Unidos anunciaram nas últimas horas a suspensão das ligações aéreas com diversos países da África Austral, para tentar conter a disseminação da Omicron.