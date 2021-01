Covid-19. Nova variante do Reino Unido já chegou a 22 países europeus

São vários os países que preparam medidas de contenção. A Alemanha vai cancelar a chegada de voos de mais países. A Hungria e o País de Gales vão prolongar as medidas de confinamento e em Inglaterra só entra no país quem apresentar agora um teste negativo. A justificação passa por receios relacionados com a variante da África do Sul.