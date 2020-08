Covid-19. Nova Zelândia decreta confinamento obrigatório em Auckland

Nenhuma das pessoas em causa tinha viajado recentemente ou estado em contacto com pacientes em quarentena, e por isso, a origem do contágio é desconhecida.



Há 102 dias que não havia registo de novas infeções no país.



A Nova Zelândia era apontada pela Organização Mundial de Saúde como um exemplo no combate à transmissão do vírus.



Desde o início da pandemia, a Nova Zelândia registou pouco mais de 1.200 casos de infeção e 22 mortes.