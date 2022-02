Covid-19. Nova Zelândia enfrenta vaga "como nada" do que viveu "até hoje"

O registo pandémico na Nova Zelândia é muito diferente do europeu. Ao longo de dois anos, a resposta do Governo para o controlo da doença assentou em confinamentos, na redução de entradas de viajantes do exterior e na aplicação do plano de vacinação. Os números comprovam a taxa de sucesso no combate à covid-19: 18.936 casos e 53 mortes até 20 de fevereiro de 2022.





Com a reabertura ao exterior e a variante Ómicron a circular, o país está a registar um grande aumento de novos casos diários - nunca notificados anteriormente, em dois anos de pandemia.





"Estamos a embarcar, pela primeira vez em dois anos, desde o início do surto, num período em que os neozelandeses verão mais covid na comunidade", afirmou a primeira ministra, Jacinda Ardern.







Com um recorde de quase mil novas infeções, nas últimas 24 horas, Arden adverte para esta nova etapa de combate à pandemia: "É um período de disrupção e, eu sei, de risco e será como nada que vivemos até hoje".

Naquele país foram identificados 4.960 de surtos ativos. Mas os especialistas defendem que o número real de infeções será muito superior. Estima-se que o país possa atingir cerca de 30 mil casos por dia já em março.





À medida que os casos aumentam, o Governo avança para um plano de restrições mais moderado.





Esta segunda-feira, Arden anunciou que a Nova Zelândia entra na segunda fase de combate à Ómicron, que assentará em menos dias de isolamento domiciliário, mas haverá mais rastreio de contactos por meio de aplicações e questionários online, substituindo a investigação direta pelas autoridades de saúde.







Os trabalhadores considerados fundamentais, caso tenham tido contactos de risco, não ficarão em isolamento, desde que apresentem testes negativos.







O diretor-geral de Saúde, Ashley Bloomfield, defendeu que "o país não exige mais auto-isolamento para todos que tenham estado num local com casos positivos para a covid, nem as pessoas serão necessariamente notificadas".





"O esforço será focado em faixas etárias, atendimento odontológico, instalações, locais onde possa ter havido o risco de um evento do tipo superdisseminador, por exemplo, se houver um surto num hospital”, disse Bloomfield.





Mediante o abrandamento de restrições, o Governo quer evitar que o país paralise com o isolamento em massa.





Em conferência de imprensa, Ardem defendeu que os neozelandeses têm uma forte capacidade para alterar comportamentos e estarão unidos com o objetivo de combater estes picos da doença.





"A minha opinião honesta é a de que os neozelandeses são altamente adaptáveis", declarou.





"É uma fase diferente, mas acho que os neozelandeses estão prontos para isso. Acho que eles sabem que estamos a lidar com a Ómicron – sim, precisamos de estar vigilantes e não queremos ser arrogantes, mas acho que também reconhecemos que é muito diferente dos outros momentos da pandemia e temos proteções agora que não tínhamos antes", argumentou a primeira ministra.







Jacinta Arden | Twitter



Esta nova etapa de medidas restritivas mais suaves é marcada por manifestações anti-vacinas nas ruas, inspiradas pelo comboio da liberdade canadiano.







"Isso significa que, no exato momento em que estamos a ver um aumento nos casos e um aumento no risco para a saúde pública e o bem-estar da Nova Zelândia, os manifestantes querem ver removidas as mesmas medidas que nos mantiveram seguros, bem e vivos. Parece-me um protesto importado", afirmou Ardern à emissora estatal TVNZ.