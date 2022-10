Covid-19. Novas subvariantes podem piorar cenário pandémico no outono e no inverno

A BF.7, também conhecida por BA.2.75.2, começou como uma subvariante da B.5, vinda da estirpe Ómicron. Por ter crescido tão rapidamente, o Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA colocou-a na sua própria categoria.Dois estudos preliminares levados a cabo na Suécia e na China concluíram que. Esta é, assim, uma variante mais perigosa do que outras variantes da Ómicron, como a BA.2, BA.3 ou BA.4.Investigadores suecos mediram a eficácia do Evusheld, medicamento usado para tratar a covid-19, contra as subvariantes emergentes da Ómicron através de amostras de dadores de sangue.Os especialistas concluíram que. “Estes dados levantam preocupações de que a BA.2.75.2 possa efetivamente escapar à imunidade da população”, declararam, segundo

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) rotulou esta variante, que está a espalhar-se rapidamente também em países como a Índia ou Singapura, como “de interesse” em setembro.

Já os investigadores chineses frisam que “a evolução da Ómicron levou a numerosas subvariantes que exibem uma vantagem no crescimento em relação à BA.5.”.Mas esta não é a única variante que causa preocupações. A BQ.1.1, subvariante da BA.5 identificada no Reino Unido, fez os casos nesse país aumentarem nas últimas semanas.Embora ainda não tenha sido estudada a fundo pela comunidade científica por ser muito recente, a BQ.1.1 está a mostrar algum crescimento, especialmente na Inglaterra, onde a primeira amostra foi detetada há nove dias e agora já existem 28 casos.

“Estamos a treinar a Ómicron para se adequar a novas circunstâncias”

De acordo com a última atualização epidemiológica da Organização Mundial da Saúde, divulgada na quarta-feira, os casos de covid-19 em todo o mundo diminuíram 6%, para 2,9 milhões de infeções, em comparação com a semana passada.Ainda assim, os especialistas em doenças infeciosas em nações como o Canadá procuram ser cautelosos com o impacto que as novas subvariantes podem ter nos próximos meses. explicou à CTV News o epidemiologista Colin Furness. "A Ómicron recebeu todas as oportunidades para sofrer mutações e alterar-se, e está a aproveitar isso".Para Furness, o maior problema é haver um "número infinito" de outras variantes em desenvolvimento. Para o especialista, menos medidas de saúde pública significam mais casos de covid-19 e mais oportunidades para o vírus sofrer mutações.alertou.Segundo a OMS, a estirpe Ómicron e as suas subvariantes são responsáveis por 99,9% das infeções detetadas nos últimos 30 dias em todo o mundo. A variante BA.5 continua a ser a dominante, representando 80,8 por cento dos casos.