Covid-19. Novos confinamentos de milhões de pessoas na China

De sábado para domingo, o surto de covid-19 triplicou para 3400 novos casos. O governo, decidido a conter rapidamente o contágio, regressou às medidas de confinamento.





A área urbana Shenzhen alberga cerca de 17,5 milhões de habitantes, faz fronteira com Hong Kong e está "sob gestão fechada", o que implica estar em isolamento.





A cidade partilha uma passagem de fronteira terrestre com Hong Kong, onde o número de casos disparou nas últimas semanas, alarmando as autoridades em Pequim. No domingo, registrou mais de 32.400 casos. Atualmente, Hong Kong tem uma das maiores taxas de mortalidade do mundo provocado pela covi-19, devido à variante Omicron que atinge a população idosa, que não se quis vacinar.







Os transportes públicos estão suspensos e as empresas do centro financeiro e tecnológico de Shenzhen colocaram os funcionários em teletrabalho.





A quem tem que circular para manter o fornecimento alimentar ou outros serviços públicos é submetido a três testes de despistagem.







"Ninguém pode sair da cidade, exceto em circunstâncias especiais e com resultado negativo do teste obtido nas 24 horas anteriores à saída" dizem as autoridades de saúde. Foram registados 60 novos casos no domingo, de acordo com a AP.





Os moradores dizem-se angustiados com as bruscas medidas restritivas.







"É o pior desde 2020", afirmou Zhang, um morador de Shenzhen, à AFP. "Os confinamentos são muito repentinos. Uma amiga minha acordou de manhã e descobriu que o seu prédio tinha sido lacrado durante a noite sem aviso prévio. O chefe teve que lhe enviar o computador portátil", acrescentou Zhang.





Na maior cidade da China, Xangai, as autoridades fecharam temporariamente escolas, empresas, restaurantes e centros comerciais por medo de contato próximo, mas não aplicaram o confinamento em massa.





A cidade de Jilin a nordeste da China foi registado o pior surto no sábado com mais de 1400 novas infeções da variante Omicron. O município foi parcialmente fechado no sábado. Na localidade de Yanji, uma área urbana de quase 700.000 habitantes na fronteira com a Coreia do Norte, os moradores foram confinados, no domingo. Esta segunda feira, a cidade vizinha de Changchun, que é uma base industrial de nove milhões de pessoas, foi também recebeu instruções para os habitantes permanecerem confinados.







"As pessoas não devem ter a impressão errada de que a situação do vírus está agora sob controle", sublinhou Albert Au, especialista do Centro de Proteção à Saúde do governo citado no Guardian. "Uma vez que abaixamos a guarda, é possível que (infecções) voltem e aumentem novamente" sustentou.





. As restrições devem permanecer em vigor até pelo menos 20 de março.