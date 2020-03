Covid-19. Número de casos na China continua em queda

. E que está de quarentena desde 23 de janeiro.Por outro lado, o número de vítimas mortais registou um ligeiro aumento. Mais sete. Até à meia-noite de quinta-feira (16h00 de quarta-feira em Lisboa), o número de mortos na China continental, que exclui Macau e Hong-Kong, subiu para 3176.

Seis dos mortos ocorreram na província de Hubei. A província de Hubei soma 3062 mortos e 67.786 casos de infeção.







Os números têm vindo a cair acentuadamente face há um mês, quando o número de novos casos ascendia aos milhares por dia.



De exportadora a importadora



A China que no início foi a “exportadora” do novo coronavírus, começa agora a “importar” casos. Nas últimas horas foram registados três casos importados. E nas últimas semanas Pequim registou quase 90 casos importados.



A prioridade das autoridades chinesas é agora “protegerem-se contra a importação” de infeções de outros países, à medida que Itália, Irão e Coreia do Sul lidam com um rápido aumento do número de infetados.

Segundo a Comissão Nacional de Saúde chinesa há 64.111 pessoas que receberam alta após terem superado da doença.







O porta-voz da Comissão Nacional de Saúde, Mi Feng, disse quinta-feira que o pico da epidemia já passou na China, mas que "o rápido desenvolvimento da epidemia no exterior trouxe novas incertezas".



Os dados oficiais revelam ainda que 678.088 pessoas que tiveram contacto próximo com os infetados foram monitorizados clinicamente desde o início do surto, entre os quais estão 12.161 que ainda estão em observação.