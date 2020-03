Covid-19. Número de infetados e mortes continua a subir na Europa

Angela Merkel está em quarentena depois ter estado em contacto com um médico infetado. A Grécia, apertou as regras. A partir de amanhã o isolamento é obrigatório e só se poderá sair com justificação. Em Itália, este domingo, morreram mais 651 pessoas. São agora 5476 as vítimas mortais do novo coronavírus.