Covid-19. Número de mortos já ultrapassa os 400 mil em todo o mundo

Desde o início da pandemia, que surgiu em Wuhan no final de dezembro de 2019, já foram infetadas mais de 6,9 milhões de pessoas, tendo o número de vítimas mortais superado as 400 mil este domingo, segundo os dados atualizados diariamente da Johns Hopkins University





Os Estados Unidos, que decretaram a primeira morte por Covid-19 no início de fevereiro, continuam a liderar a tabela dos países mais afetados, tanto em número de casos (com cerca de 1,9 milhões de infetados), como de mortes (com quase 110 mil óbitos). Só em Nova Iorque o número de mortos é superior a 30 mil, sendo a cidade mais afetada do país.







Aos EUA segue-se o Reino Unido, relativamente ao número de óbitos devido à Covid-19, que já superarou as 40.500 mortes e os 286 mil casos de infeção.





O terceiro país que contabiliza maior número de mortos é o Brasil, com um total de quase 34 mil mortos e mais de 672.800 infetados pelo novo coronavírus - sendo, atualmente, o segundo país no mundo com mais casos confirmados.





Itália, França e Espanha são dos países europeus mais atingidos pela pandemia. Seguindo-se aos três primeiros países com mais vítimas mortais, a contagem indica que o número de óbitos em Itália superou as 33.800, em França as 29 mil e em Espanha atingiu os 27 mil.





Embora estes países estejam no topo da listas dos mais afetados, atualmente as autoridades de saúde começam a virar as atenções para o aumento de casos nos países do continente americano - nomeadamente, América Central e América do Sul - , do Médio Oriente e do continente africano.





Este sábado a Índia superou a Itália passando a ser o sexto país a registar mais contágios da Covid-19, depois de se registar um recorde de quase dez mil infeções em 24 horas. Com mais de 247 mil pessoa infetadas pelo Sars-Cov-2, a Índia já conta quase sete mil vítimas mortais.



De facto na Líbia, no Iraque, no Uganda, em Moçambique e no Haiti, os dados revelam que o número de casos confirmados está a duplicar todas as semanas. Já no Brasil, na Índia, no Chile, na Colômbia e na África do Sul, os casos estão a duplicar a cada duas semanas.







No México, o segundo país da América latina com mais vítimas mortais devido à Covid-19, o número de mortos já atingiu os 13.500. No entanto, as autoridades de saúde mexicanas consideram que o número poderá ser três vezes maior do que o oficial, em lugares como a capital.





O número de mortos devido à Covid-19 em África também começa a preocupar a Organização Mundial de Saúde, tendo ultrapassado, nas últimas 24 horas, a barreira dos cinco mil, em mais de 183 mil casos, nos 54 países.



De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de mortos passou de 4.902 para 5.041 (mais 139), enquanto o de infetados subiu de 176.807 para 183.474 (mais 6.667).



A região deste continente mais afetada pelo novo coronavírus continua a ser o Norte de África, com 2.201 mortos, em 53.039 casos.







Portugal tem, nesta altura, 1474 óbitos relacionados com a Covid-19 e um total de 34.351 infetados, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado no sábado.