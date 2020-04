Covid-19. Número de mortos nos Estados Unidos não pára de aumentar

Este número, obtido entre 1h30 desta quinta-feira em Lisboa e a mesma hora do dia anterior, eleva para 28.326 o número total de vítimas mortais no país devido à doença respiratória covid-19, de acordo com os dados da universidade.



Na terça-feira, os Estados Unidos tinham registado 2.228 óbitos causados pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).



Os Estados Unidos identificaram ainda mais de 637 mil contágios.



"A batalha continua, mas os dados sugerem que passámos o pico de novos casos", declarou o presidente norte-americano, na conferência de imprensa diária.



Donald Trump prometeu apresentar esta quinta-feira pormenores para a "reabertura da economia" no país, que em três semanas registou 17 milhões de novos desempregados.



"Vamos reabrir Estados, alguns muito mais cedo que outros. Alguns estados poderão reabrir antes de 1 de maio", garantiu.