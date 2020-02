Covid-19. Número de novos casos abranda pelo terceiro dia consecutivo

A imprensa estatal publicou no sábado à noite um discurso proferido pelo Presidente chinês, Xi Jinping, em 03 de fevereiro, em que este afirma ter dado instruções sobre como combater o vírus em 07 de janeiro.

A divulgação indica que os líderes do país sabiam sobre a possível gravidade do surto semanas antes de os perigos terem sido divulgados ao público. Apenas no final de janeiro as autoridades revelaram que o vírus podia ser transmito entre seres humanos.

Hoje, foram reportados 2.009 novos casos na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, elevando o número total para 68.500, segundo a Comissão Nacional de Saúde do país.

A taxa de mortalidade permaneceu estável, com 142 novas mortes, informou a mesma fonte.

O número de mortos na China continental pelo Covid-19, uma doença decorrente de um novo coronavírus, fixou-se nos 1.665. No total, 9.419 pessoas receberam alta após terem superado a doença.

A queda segue um aumento de mais de 15.000 casos, na quinta-feira, quando a província central de Hubei adotou um novo método de contagem, que inclui diagnósticos clínicos.

Além dos 1.665 mortos na China continental, há a registar um morto na região especial administrativa chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas, um no Japão e um em França.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

JPI // JMC