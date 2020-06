Covid-19. Número de novos casos diários está a aumentar mundialmente

Durante o mês abril, o número de casos confirmados em todo o mundo nunca superou os 100 mil por dia, e durante cinco dias, a partir de dia 21 de maio, registaram-se menos de 100 mil casos diários, de acordo com os dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins - o que revelava uma queda na taxa de infeção a nível mundial.Mas os casos reportados no início de junho voltaram a aumentar, a nível mundial, tendo

Este aumento nas taxas de infeção pode ser justificado pelo aumento da capacidade de testagem na maioria dos países. Contudo, ainda não há testes suficientes para ter uma imagem mais precisa do número de infetados em alguns países .







Há que ter em consideração que a pandemia da Covid-19 não afetou todos os países na mesma altura, nem da mesma forma. O epicentro inicial da epidemia foi a China, mas em poucas semanas, com os elevados casos de infeção diários em países como a Itália ou a Espanha, passou a ser a Europa o centro das preocupações das autoridades de saúde mundiais.







Nas últimas semanas, o número de novos casos diminuiu em muitos dos países mais afetados, incluindo a China, o Reino Unido, a Itália, a Espanha e a França. Mas, ao mesmo tempo, em países da América do Sul, do Médio Oriente e de África, a taxa de transmissão ainda parece estar a evoluir.





Este sábado a Índia superou a Itália passando a ser o sexto país a registar mais contágios da Covid-19, depois de se registar um recorde de quase dez mil infeções nas últimas 24 horas.





Também na Líbia, no Iraque, no Uganda, em Moçambique e no Haiti, os dados revelam que o número de casos confirmados está a duplicar todas as semanas. Já no Brasil, na Índia, no Chile, na Colômbia e na África do Sul, os casos estão a duplicar a cada duas semanas.





"As Américas continuam a reportar a maioria dos casos. Durante as últimas semanas, o número de casos relatados todos os dias nas Américas tem sido superior ao total do resto do mundo", disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, esta semana.



"Estamos especialmente preocupados com a América Central e do Sul, onde muitos países estão a assistir a uma evolução acelerada da epidemia".





São vários os países que já atingiram o pico da epidemia e têm conseguido manter a curva epidémica achatada, como Coreia do Sul, a Alemanha e a China. No entanto, têm surgido novos surtos de infeção pelo Sars-Cov-2 nas semanas após o alívio das restrições, o que leva as autoridades a recear uma segunda vaga da pandemia.





A nível global, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 394 mil mortos e infetou mais de quase 6,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.