Covid-19. Números da epidemia

No Japão há o registo de 59 casos de infeção nas últimas 24 horas, o maior registo diário desde o início da epidemia. O Japão regista 19 mortos e tem nesta altura quase 1300 casos de infeção.



No Reino Unido, segundo escreve a BBC, a ministra da Saúde britânica, Nadine Dorries, anunciou estar infetada com o novo coronavírus e que se colocou em quarentena.



A jornalista Ana Jordão dá conta da atualidade internacional.