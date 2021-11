Covid-19. OMS alerta para taxa de transmissão "muito preocupante" na Europa

“A atual taxa de transmissão nos 53 países da região europeia é muito preocupante (...) Se continuarmos nessa trajetória, poderemos ver mais meio milhão de mortes por Covid-19 na região até fevereiro”, afirmou.





E há duas grandes razões, diz a OMS, para este crescimento. Primeiro, a cobertura vacinal insuficiente. Mas também o vísível relaxamento das medidas anti-Covid.





Em apenas uma semana, de acordo com a OMS Europa, as hospitalizações ligadas a este vírus "mais do que duplicaram". E o número de novos casos diários está a aumentar há praticamente seis semanas consecutivas.





A OMS alerta também para o facto de o número de óbitos por dia estar a aumentar nas últimas sete semanas.





A situação é mais preocupante na Rússia- com mais de 8 mil mortes em apenas sete dias - mas também na Ucrânia onde numa semana morreram 3.819 pessoas e na Roménia - 3.100.





A pandemia ainda não passou. A OMS reforça o aviso para a necessidade do uso contínuo e massivo de máscaras nesta altura.





"Projeções confiáveis ​​mostram que se atingirmos uma taxa de uso de máscaras de 95% na Europa e na Ásia Central, poderemos salvar até 188 mil vidas do meio milhão de vidas que corremos o risco de perder até fevereiro de 2022", disse o diretor da OMS para a Europa.





O aumento de casos é também visível na Alemanha que registou 33.949 novos contágios de Covid-19 em 24 horas. O valor máximo desde o início da pandemia.



O último registo a este nível tinha sido registado a 18 de dezembro.



As autoridades alemãs ainda estão a tentar perceber a razão por detrás deste crescimento. Pode estar relacionada com as celebrações do dia e Todos os Santos ou, essa possibilidade está a ser avaliada - devido a um atraso na deteção e notificação de casos uma vez que o 1 de novembro é feriado em cinco Estados alemães.