Covid-19. Os países mais pobres vão ter acesso às vacinas?

The Guardian, Clare Wenham e Mark Eccleston-Turner levantam várias questões sobre a forma como a tão desejada vacina vai ser distribuída globalmente.

Alguns governos já começaram a afirmar às suas populações que receberão a vacina até ao Natal. Mas como vai funcionar a distribuição deste número tão reduzido de doses a nível global?, incluídos os Estados Unidos da América, Reino Unido, Canadá, Austrália e União Europeia, com o potencial para aumentar as encomendas para mil milhões por meio de compra antecipada. Esses acordos funcionam porque os países pagam para reservar doses a um preço acordado na tentativa de garantir o acesso prioritário.

Os dois cientistas recordam que durante a pandemia da gripe suína em 2009, o uso desses acordos foi generalizado, de tal forma que a maioria dos fabricantes da vacina afirmaram que não era possível fornecer dez por cento do stock das vacinas às agências das Nações Unidas devido a compromissos pré-existentes com os países mais ricos.

, sabendo que os acordos baseados nos mercados globais de saúde favorecem os países mais desenvolvidos e com os cofres dos estados mais recheados. Isso foi visto no acesso a retrovirais contra a HIV na década de 1990.A possibilidade de os países mais ricos terem acesso à vacina mais cedo é um facto garantido. Por esse motivo, a parceria público-privada de saúde GAVI, a fundação CEPI e a Organização Mundial de Saúde estabeleceram a Covax no início de 2020.por meio de acordos de compra conjunta, permitindo a todos os países, independentemente dos meios, comprem vacinas.



A Covax tem como objetivo obter vacinas suficientes para que os países possam imunizar pelo menos 20 por cento da população.

Os países mais ricos que contribuem para a Covax fazem-no como uma espécie de apólice de seguro se os outros acordos comerciais que têm em vigor não se concretizarem. Já os países mais pobres veem a Covax como um salva-vidas para ter acesso à vacina.Apesar de a GAVI ter acordos para o fornecimento de nove vacinas, incluindo a promissora da AstraZenaca com a Universidade de Oxford, o aparente sucesso da vacina da Pfizer levanta dúvidas profundas sobre a possibilidade de as vacinas bem-sucedidas puderem chegar aos países mais pobres.Para Clare Wenham e Mark Eccleston-Turner, as principais questões permanecem: como é que as doses adquiridas por meio de acordos de compra antecipada vão ser distribuídas? Quem vai receber os primeiros lotes e como é que os outros vão ser distribuídos?À medida que os países ricos ficam na linha da frente para a aquisição de vacinas, é necessário questionar a Covax sobre a garantia de poder fornecer aos profissionais de saúde nos países mais pobres.24 horas depois do anúncio da Pfizer, o Governo russo declarou que a vacina Sputnik V também deu provas de que é 90 por cento eficaz.Alguns comentadores políticos consideram uma corrida global contra a vacina semelhante à corrida espacial, mas Clare Wenham e Mark Eccleston-Turner frisam que é necessário ir mais longe que as analogias desatualizadas da Guerra Fria.Essa análise ignora, em primeiro lugar, o papel vital representado pelos países de rendimentos médios no desenvolvimento de vacinas.Além disso, algumas dasEm segundo lugar, há uma diferença entre as vacinas patrocinadas pelo Estado (Rússia e China) e as multinacionais como a Pfizer e a AstraZeneca.Em terceiro lugar, a verdadeira corrida não é sobre que produz as vacinas, mas sobre que tem acesso depois de fabricadas.Clare Wenham e Mark Eccleston-Turner recordam que, infelizmente e apesar de atual pandemia ter deixado claro para todos os facto da nossa independência global, as populações mais desfavorecidas continuam a perder.