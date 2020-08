Covid-19. Países europeus debatem-se com aumento de novos casos

Na Alemanha, os contágios diários superaram esta quinta-feira pela primeira vez desde abril os 1.700 casos. Foram 1.707 casos em 24 horas, segundo dados do Instituto Robert Koch.





Desde o início do mês de agosto, quem regresse à Alemanha proveniente de uma zona considerada de risco é obrigado a realizar um teste (gratuito) à covid-19. A chanceler Angela Merkel avisou, na terça-feira, que o país não vai, por agora, aliviar as medidas de contenção que ainda vigoram no país.





A França registou esta quarta-feira 3.776 novas infeções e é a terceira vez que ultrapassa a barreira de três mil casos positivos em cinco dias.







“Todos os indicadores continuam a subir e a transmissão do vírus está a intensificar-se”, alerta a Direção Geral de Saúde francesa. Tanto a região da capital, na Ile-de-France, como a região Provence-Alpes-Cote d’Azur, na quarta-feira ultrapassaram o “número alerta” de 50 novos casos diários por cem mil habitantes.





Aqueles que foram durante semanas epicentros da doença, Espanha e Itália, voltam a registar aumentos. Itália vê crescer número de casos diários para 642, com o registo de sete mortos. É o valor mais alto desde maio, desde o confinamento.





No domingo, o governo ordenou o encerramento de discotecas e tornou obrigatório o uso de máscaras em zonas exteriores específicas durante a noite. São as primeiras restrições desde o início do desconfinamento.

Dal #17agosto:



⛔ Sospese attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico

✅ Mascherina obbligatoria anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi con rischio assembramento o in altri luoghi aperti al pubblico pic.twitter.com/zCMqcpPM3H — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) August 17, 2020

Walter Ricciardi, um conselheiro do Ministério da Saúde italiano, em entrevista ao The Guardian, diz que se os números continuarem a subir sem medidas específicas, vão ser necessários confinamentos localizados.







Espanha notificou quarta-feira 6.671 contágios, 3.715 nas últimas 24 horas. É o número mais alto desde que o país saiu do confinamento rigoroso, no final de junho.





As mortes em Espanha dispararam em agosto: 131 pessoas morreram na última semana, 11 vezes mais do que há um mês. Madrid é o epicentro, com um total de cem mil casos positivos e mil hospitalizados. Na Coruña, crescem os casos entre a população entre os 18 e 40 anos.







As férias sãoa pontadas como uma das razões para o aumento de casos. As restrições a viagens entre países sucedem-se, tal como os passos atrás no desconfinamento. Hoje mesmo, voltam a encerrar as discotecas na capital espanhola e passa a ser proibido fumar na rua quando não for possível cumprir o distanciamento.







Em Portugal, os números apontam para uma estabilização no número de casos diários.







No Reino Unido, registam-se 812 novos casos e 16 mortos em 24 horas. O Governo descarta, ainda assim, a obrigação do uso de máscara nos locais de trabalho. Considera que a maior parte dos contágios acontece em reuniões familiares.







Para já, em Paris é obrigatório o uso de máscaras nas ruas e espaços públicos, mas encara-se a possibilidade de encerrar bares e restaurantes que não respeitem um metro de distância entre os clientes e proibir reuniões com mais de 10 pessoas onde esse distanciamento não aconteça.





A França corre o risco de ver mais países a colocar restrições na circulação de cidadãos, como a aplicada pelo Reino Unido, que exige uma quarentena de 14 dias a quem regresse deste território.





Os casos obrigaram os governos a adiarem reaberturas, a imporem quarentenas, a apertarem as restrições à mobilidade dos seus cidadãos.





Com quase três milhões de casos confirmados, mais de 200 mil mortos e um aceleramento do contágio, o continente europeu começa a questionar-se seriamente se a segunda vaga, prevista para o Outono, não terá já começado este Verão.





A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou para uma mudança detetada nas características do coronavírus que provoca a covid-19, referindo que as pessoas mais jovens estão cada vez mais na origem de surtos e contágios.

"A pandemia está a mudar. Pessoas na faixa dos 20, 30 e 40 anos estão cada vez mais na raiz da ameaça", afirmou o diretor da região do Pacífico Ocidental da OMS, Takeshi Kasai.

Escola, jovens e contágio



A poucos dias do início de setembro, vários países da Europa prepararam o regresso presencial às escolas, mas as autoridades admitem estar preocupadas com uma segunda vaga de covid-19 e com o contágio entre jovens.





A Itália, o primeiro país da Europa a ser atingido pela epidemia e um dos que foi mais afetado, vai reiniciar o ano letivo presencial em 14 setembro.







A Itália fará “todos os sacrifícios necessários” para garantir o início do ano letivo a meio de setembro, disse o ministro Roberto Speranza, admitindo estar preocupado com o aumento dos contágios entre os mais jovens.





“Em menos de um mês, teremos de reabrir escolas e universidades com segurança. E não podemos errar. Vai depender do nosso comportamento e do de todos, a começar pelo dos jovens, que devem ter consciência” dos riscos, disse Speranza, em entrevista no jornal La Repubblica.





Foi determinado o encerramento de discotecas e outros locais de festas noturnas, exigindo também o uso de máscaras à noite em locais públicos.





Na Grécia, o reinício das aulas presenciais deve acontecer a 7 de setembro. As autoridades gregas reconhecem estar alarmadas com um aumento significativo do número de casos diários de coronavírus detetados.





Em Portugal, o próximo ano letivo arranca entre 14 e 17 de setembro. A um mês do regresso às aulas, muitas escolas já concluíram os planos de funcionamento, enquanto outras ainda estão a ultimar os desenhos dos cenários possíveis tendo em conta a pandemia.





Intervalos de cinco minutos, aulas a começar mais cedo e a terminar mais tarde, alunos a ajudar na desinfestação das salas e cantinas com serviço de takeway serão algumas das mudanças previstas por diferentes escolas para o próximo ano letivo.





Em países onde as escolas e as aulas presenciais já abriram, como é o caso de vários estados da Alemanha, o número de novos casos de covid-19 tem aumentado e preocupado o Governo por poder equivaler a maior contacto com idosos e uma escalada do número de mortos.





, dados os surtos ativos na capital espanhola. Os sindicatos ameaçam com greves de professores por considerarem que não há medidas de segurança suficientes nas escolas.