Covid-19. Pandemia já matou 204 mil pessoas e infetou 2,9 milhões no mundo

De acordo com os dados recolhidos pela AFP, até às 20h00 do último domingo em Lisboa, foram oficialmente diagnosticados 2.929.630 de casos de infeção pelo novo coronavírus em 193 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019, na província chinesa de Wuhan.



Contudo, a AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar.



Entre os casos diagnosticados, pelo menos 797.800 já são considerados curados.



Desde a contagem realizada à mesma hora de sábado, registaram-se 3.961 mortes e foram diagnosticados 83.386 novos casos de infeção pelo novo coronavírus em todo o mundo.



Os países com mais óbitos nas últimas 24 horas foram os Estados Unidos da América (1.105), Reino Unido (413) e Brasil (346).



Os Estados Unidos da América, que reportaram a primeira morte devido à covid-19 em fevereiro, são o país que regista mais mortes - 54.175 - e mais casos de infeção pelo novo coronavírus - 956.292. Pelo menos 106.366 pessoas já foram declaradas como curadas pelas autoridades norte-americanas.



Depois dos Estados Unidos da América, os países mais afetados devido à pandemia são a Itália, com 26.644 mortes em 197.675 casos, a Espanha com 23.190 mortos (207.634 casos), a França com 22.856 mortes (162.100 casos) e o Reino Unido com 20.732 mortos (152.840 casos).



A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou oficialmente 82.827 casos com 4.632 mortes (nenhuma nova), e 77.394 recuperados.



A Europa totalizava 124.091 mortos entre 1.368.407 de casos, os Estados Unidos e o Canadá 56.811 mortes (1.002.932 casos), a Ásia 7.993 mortos (201.605 casos), a América Latina e as Caraíbas 7.985 mortes (162.066 casos), o Médio Oriente 6.296 mortes (155.102 casos), África 1.412 mortos (31.514 casos) e a Oceânia 108 mortes (8.013 casos).



Este balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pela AFP junto de autoridades nacionais e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).