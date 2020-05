Covid-19. Pandemia mudou rotas de trafico de droga alerta a ONU

Segundo um relatório publicado pelo Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC, na sigla em inglês), sediado em Viena, "".





Estas são algumas das conclusões de um relatório sobre as tendências do mercado de drogas durante a pandemia da covid-19, lançado hoje pelo UNODC.





Segundo a mesma informação, "drogas sintéticas, como a metanfetamina, tendem a ser traficadas pelos continentes pelo ar mais do que outros tipos de drogas" e, "portanto, é provável que as restrições às viagens aéreas tenham um efeito particularmente drástico nessa carga ilegal".





A maior parte da cocaína é traficada por mar e grandes cargas continuam a ser detetadas nos portos europeus durante a pandemia, afirma.





Até agora, adianta a UNODC, a heroína tem sido traficada por terra, "porém, devido à pandemia, as rotas marítimas parecem ser cada vez mais usadas no tráfico" deste opiáceo, "como mostram as apreensões no Oceano Índico".





"O tráfico de canábis, no entanto, pode não ser afetado da mesma forma que a heroína ou a cocaína, uma vez que a sua produção ocorre frequentemente perto dos mercados consumidores e os traficantes ficam menos dependentes de remessas longas e transregionais de grandes quantidades da droga", argumenta a agência.





Quanto às tendências de consumo, vários países relataram escassez de medicamentos na venda a retalho, o que na análise da UNODC, "pode levar a uma diminuição geral no consumo, mas principalmente das drogas consumidas principalmente em locais de lazer".





A UNODC sublinha que também foi relatado um aumento no uso de produtos farmacêuticos como benzodiazepinas, que já viram o seu preço a aumentar para o dobro em determinadas áreas. Outro padrão prejudicial resultante da escassez de drogas é o aumento no uso de estupefacientes injetáveis e a partilha de equipamentos injetores.





Todos estes fatores, alerta a agência, "podem potenciar o risco de propagar doenças como VIH/sida, hepatite C e a próprio covid-19".