Covid-19. Pandemia supera a marca do milhão de pessoas infetadas

Os dados mais recentes indicam que o número de infetados com o vírus que deu origem à pandemia de Covid-19 já ultrapassou o milhão e fez quase 53 mil vítimas mortais no mundo todo.





já recuperaram da doença mais de 210 mil pessoas. Os números são da Universidade Johns Hopkins e indicam, contudo, que





Os Estados Unidos são, neste momento, o país com o maior número de casos confirmados. Ainda de acordo com a universidade norte-americana, que atualiza continuamente os dados, há já mais de 240 mil casos identificados no país.







Seguem-se Itália e Espanha, com 115 mil casos e 117 mil casos confirmados.







Quase metade dos casos de infeção foram, até agora, confirmados na Europa. A Alemanha, um dos países com mais casos confirmados, já atingiu as 79.696 pessoas infetadas.





Embora as contagens da universidade norte-americana e do worldometers indiquem que o número de infetados confirmados, a nível mundial, seja superior a um milhão, estima-se que o número real (e ainda por confirmar) seja muito maior.





O novo coronavírus surgiu em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan, mas rapidamente o surto se propagou por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar a situação como uma pandemia.

Como se chegou a um milhão de casos?





A pandemia ultrapassou a barreira do milhão de pessoas infetadas na quinta-feira, um marco alcançado pouco mais de três meses depois de o vírus surgir na China.





Em dezembro, quando o vírus foi descoberto pela primeira vez, os médicos compararam-no à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), a doença que infetou cerca de oito mil pessoas, principalmente na Ásia, em 2003.



Mas o novo coronavírus cedo se mostrou altamente contagioso e, surgindo com poucos ou nenhuns sintomas em alguns casos, começou a propagar-se rapidamente por todo o mundo. Estima-se que, atualmente, haja menos de 20 países no mundo sem nenhum caso de infeção.





A China informou, pela primeira vez, a Organização Mundial de Saúde sobre esta nova pneumonia a 31 de dezembro de 2019. Em janeiro, havia pouco mais de 40 casos confirmados, mas aproximava-se uma época em que muitas pessoas viajavam para celebrar o Novo Ano Lunar e começou a recear-se a repetição de um surto como o SARS.





A verdade é que com pessoas assintomáticas e poucos países preparados e predispostos a realizar testes de diagnóstico, em poucas semanas a doença atravessou fronteiras e praticamente todos os continentes já estão a ser afetados pela Covid-19.





Neste momento, milhões de pessoas no mundo estão em isolamento obrigatório, a maioria das viagens internacionais foram suspensas, os serviços e as instituições de ensino estão encerradas. Os governos estão a aplicar as medidas possíveis para conter o surto, numa altura em que já há mais de um milhão de infetados, mas com a escassez de material de proteção, de testes em muitos países e com pessoas infetadas sem sintomas, acredita-se que os números reais sejam muito superiores aos conhecidos.