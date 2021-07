Covid-19. Parlamento francês aprova passe sanitário

A medida foi aprovada pela Assembleia Nacional francesa por 156 votos a favor, 60 contra e 14 abstenções, no final de uma maratona parlamentar iniciada na terça-feira e várias manifestações de opositores.



Após uma primeira mobilização geral a 17 de julho, dezenas de manifestações contra restrições sanitárias realizaram-se novamente lugar no sábado.



O Senado francês aprovou, na madrugada de domingo, o passe sanitário, mas com modificações, como a isenção para menores e em esplanadas de bares e restaurantes, bem como em centros comerciais por causa do acesso a supermercados.



Os senadores decidiram também que a utilização do passe sanitário será limitada até ao fim do estado de urgência sanitário, previsto até 31 de outubro.



Os senadores querem ainda que os jovens de 16 e 17 anos não precisem da autorização dos pais para se vacinarem. Também as medidas de isolamento obrigatório para os infetados foram aligeiradas.



O passe sanitário, que tem ainda de passar pelo Conselho Constitucional, deverá ser implementado no início de agosto.



No domingo, o país registou 16.167 novos casos de covid-19 e mais seis mortes devido à doença, de acordo com o balanço diário da agência de saúde pública francesa.



Apesar da quebra no número diário de infetados, o Governo francês estima que, em agosto, essa cifra possa chegar aos 50 mil em consequência da circulação da variante Delta do coronavírus SARS-CoV-2, mais transmissível e que esta semana representava 80% dos contágios.