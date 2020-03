Covid-19. Passageiros de avião proveniente de Portugal suspeitos de infecção em Toronto

", publicou na rede social twitter o canal televisivo de Toronto CP24.Segundo a estação de notícias canadiana, o voo da companhia aérea Air Transat TS 233, partiu na manhã quarta-feira, de Faro, e chegou a Toronto pelas 20h13 hora de Lisboa.

As equipas de emergência do aeroporto canadiano foram alertadas pelos pilotos de que pelo menos "dois passageiros apresentavam sinais com sintomas do vírus de Covid-19, e alguns dos passageiros estavam a tossir constantemente".







A nacionalidade das duas pessoas não foi revelada.



Após a aeronave ter aterrado no aeroporto "Pearson", viu-se três passageiros a saírem de maca.

As outras pessoas que fizeram a viagem foram sinalizadas e observadas pelas equipas de saúde e vão ficar em isolamento durante os próximos 14 dias.