Covid-19. Pelo menos 40 mortos no México com álcool adulterado

As mortes, as mais recentes numa série que se iniciou em finais de abril, ocorreram em dois estados do México, no centro do país.





Na localidade de Chiconcuautla, no estado de Puebla, pelo menos 18 pessoas morreram por intoxicação com metanol, segundo o jornal mexicano Reforma.O governo fechou as lojas em que as bebidas suspeitas foram vendidas e apreendeu 200 litros de álcool contaminado, conhecido como "refino".No estado de Morelos, a sul da Cidade do México, inspetores apreenderam 20 litros de álcool não etiquetado que terá estado na origem de 15 mortes (14 homens e uma mulher) na aldeia de Telixtac e numa localidade próxima.Os dois incidentes são os mais recentes numa série de mortes por intoxicação por metanol, uma substância tóxica, aparentada com o etanol, que não deixa cheiro nem sabor quando presente em bebidas.

As autoridades não esclareceram se as mortes estão relacionadas com as restrições à venda de álcool instauradas por causa da covid-19, por não encontrarem marcas legítimas disponíveis, ou se os efeitos económicos da pandemia terão obrigado as vítimas a recorrer a alternativas mais baratas, provenientes de contrabando.





O México registou quase 300 mortos e mais de quatro mil novos casos da covid-19 nas últimas 24 horas.