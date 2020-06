Covid-19. Pequim a braços com mais de uma centena de casos

. Palavras de Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. A organização revelou estar em contacto com colegas chineses e que espera uma partilha pública por parte da China da sequência genética do vírus encontrado em Pequim.. Com este surto, Pequim volta a impor medidas de confinamento aos cidadãos e está a realizar testes em massa à população, com receio de estar a surgir uma segunda vaga de Covid-19., declarou Michael Ryan.A grande preocupação da OMS prende-se pelo facto de a origem deste surto ainda não ser conhecida o que “gera preocupação”, especialmente numa cidade como Pequim que alberga milhões de pessoas, que se movem por toda a cidade e têm ligações com o resto do país.Apesar dos receios, a OMS recusa declarar uma segunda vaga de Covid-19 na China e espera que o país divulgue toda a informação necessária empúblicos.O diretor do programa de emergências sanitárias da OMS garantiu que são muitos os epidemiologistas chineses que estão a trabalhar com o Centro de Controlo de Doenças da China e que mais peritos se podem juntar para estudar a situação em Pequim, afirmando ainda queOs casos agora registados estão ligados ao mercado de Xinfadi, um dos maiores da cidade de Pequim, e que fornece a maior parte de frutas e vegetais da capital. A infraestrutura encontra-se fechada desde sábado e os casos registados já se estenderam às províncias de Liaoning e Hebei.

Medidas para lutar contra uma “guerra”

Sun Chunlan, membro do Governo chinês, explicou à agência estatal de notícias do país queNo distrito onde se encontra o mercado foram anunciadas medidas restritivas,. Foi estabelecido um centro de comando para restringir a propagação do vírus. Foram impostas medidas de confinamento em 11 complexos residenciais, proibindo pessoas de entrar ou sair.Muitas das pessoas que trabalham no mercado de Xinfadi foram testadas com a maioria a testar negativo. Mais de 30 mil pessoas que estiveram no mercado 14 dias antes do seu encerramento também fizeram recolhas de ADN e até agora os resultados têm sido negativos.O Governo chinês aconselhou que todos os que estiveram no mercado e visitaram pessoas próximas se mantenham por casa nas próximas duas semanas para serem observadas por médicos. Muitas escolas também foram encerradas.Este surto acontece depois de Pequim regressar à normalidade, reabrindo negócios, escolas e com as multidões a regressarem a centros comerciais, parques e restaurantes.