Covid-19. Pequim sem novos casos pelo segundo dia consecutivo

Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China, no resto do país foram diagnosticados sete novos casos, todos em viajantes oriundos do exterior.As autoridades de saúde detalharam ainda que, até às 17h00 de segunda-feira em Lisboa, 20 pacientes tiveram alta, fixando o número total de casos ativos no país asiático em 390, seis dos quais se encontram em estado grave.

A Comissão Nacional de Saúde não anunciou novas mortes por covid-19.