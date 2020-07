Covid-19. Peru estima cerca de 43 mil mortos

"As pessoas que morreram de coronavírus, aquelas que caracterizamos por um teste específico, são 18 mil. Existem oito mil óbitos suspeitos (...) e temos uma diferença no Sinadef (Sistema Nacional de Informática para Mortes) que pode atingir mais 19 mil", explicou o governante.



O ministro considerou que essa diferença pode ser "esclarecida quando for avaliado cada um dos casos", mas que tem de se considerar "que é um número à volta de 43 mil".



As autoridades no Peru já tinham reajustado o número oficial de mortos na semana passada, ao adicionarem 3.688 mortes não contabilizadas, tendo anunciado que outras 22 mil estavam a ser investigadas, para se determinar se estavam ligadas ao coronavírus.



Os últimos números avançados esta quarta-feira dão conta de 5.678 casos nas últimas 24 horas, elevando o total de infetados para 400.683, dos quais 13.491 permanecem hospitalizados e 280.044 já tiveram alta de uma unidade de saúde ou cumpriram quarentena em casa.



O Peru regista agora um total de 101.823 casos ativos.



O confinamento começou em 16 de março em todo o país, juntamente com o fecho total das fronteiras, recolher obrigatório noturno e a proibição do transporte de passageiros entre províncias.



Desde 1 de julho, o confinamento foi oficialmente suspenso em 18 das 25 regiões do país, mas subsiste em sete departamentos onde as infeções ainda não decresceram.



Apesar da resposta das autoridades, o Peru tornou-se num dos focos mundiais de covid-19.