Covid-19. Peru regista 13.326 casos em 24 horas

No total o Peru já diagnosticou 1.681.063 casos.



Nas últimas 24 horas, 334 pessoas morreram, elevando o número de óbitos para 56.149 desde o início da pandemia, acrescentou.



Esta semana, o governo anunciou um novo plano de vacinação com a instalação de vários centros nos distritos de Lima para acelerar o processo com os idosos, uma vez que dispõe de uma maior oferta de vacinas Pfizer.



Com uma população de cerca de 30 milhões, apenas 676 mil peruanos já foram vacinados.



A pandemia da covid-19 provocou, pelo menos, 2.974.651 mortos no mundo, resultantes de mais de 138,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.