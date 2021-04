Covid-19. Peru regista 314 mortos em novo máximo diário

Dados oficiais do ministério da Saúde indicaram que foi ultrapassado o máximo anterior de 294 mortes num só dia, registado no sábado.O Peru está a ser atingido por uma segunda vaga da pandemia, que já sobrecarregou a capacidade da maioria dos hospitais, com as autoridades a identificarem nas últimas 24 horas 4.079 infetados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.874.984 mortos no mundo, resultantes de mais de 132,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).