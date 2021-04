Covid-19. Peru regista mais 433 mortos um novo recorde diário

No balanço de domingo do Ministério da Saúde indicou-se também que foram detetados mais 3.081 casos, aumentando o número total de infetados para 1.704.757.As autoridades sanitárias comunicaram igualmente que, até agora, 737.331 pessoas foram vacinadas, das quais 531.142 já receberam duas doses de vacinas Sinopharm e Pfizer, administradas no país ao pessoal de saúde, militares, polícias, bombeiros e adultos com mais de 80 anos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.011.975 mortos no mundo, resultantes de mais de 140,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).