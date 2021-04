Covid-19. Peru volta a registar mais de 400 mortos num só dia

O relatório diário do Ministério da Saúde registou mais de 400 mortes num único dia pela segunda vez desde sábado, numa altura em que crescem os apelos para que o governo inclua nas estatísticas outros relatórios que mais do que duplicam o número total de óbitos, como é o caso do Sistema Nacional de Informática de Mortes.O mesmo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.031.441 mortos no mundo, resultantes de mais de 141,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).