Covid-19. Pico na China já passou mas em Espanha aplicam-se medidas rigorosas

A China anunciou que o pico da epidemia no país já passou. O número de infetados tem diminuído de forma continuada. Já em Espanha, a ministra da Igualdade está infetada com o novo coronavírus. Irene Montero é mulher de Pablo Iglesias. O vice-presidente do governo espanhol, está de quarentena.