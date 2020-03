Covid-19. Pilha de 50 mil máscaras encontrada esquecida em armazém

Johan Andersson, responsável pela logística da loja do grupo Ikea e cuja equipa encontrou as caixas, tinha acabado de ler que os hospitais estavam a braços com uma escassez de máscaras devido ao surto do novo coranavírus, o Sars-CoV-2.





Contactou o Hospital da Universidade de Sahlgrenska - o maior do país - em Gotenburgo e perguntou-lhes de estavam interessados.

"As máscaras não cabiam todas no meu carro, por issocontou Andersson.A gerência da loja concordou de imediato em doarem benefício de quem agora mais necessita delas."É muito bom, nestes tempos, quando se lê tanta coisa desagradável sobre o coronavírus e isso tudo, podermos mostrar alguma solidariedade. Penso que é importante faze-lo", afirmou Andersson.

A Suécia tem 1167 casos confirmados de covid-19, de acordo com o mais recente balanço oficial, e sete mortes.





Tal como em muitos outros países, os serviços de saúde suecos debatem-se com escassez de material médico para proteger os seus profissionais da pandemia.