Covid-19. Portugal poderá ficar na lista negra de Espanha

Para poder aterrar num aeroporto espanhol vai ser preciso um teste negativo realizado nas últimas 72 horas.



Exigir teste negativo à chegada é uma recomendação da UE para uniformizar o controle sanitário e que Espanha vai passar a cumprir. Todos os viajantes provenientes de países de risco terão de apresentar um PCR negativo realizado até 72 horas antes.



A norma entra em vigor a 23 de Novembro e, caso Portugal não melhore a sua situação epidemiologica nos próximos quinze dias, também ficará incluído na lista negra do país vizinho.



Aliás, esta exigência afecta todos os países da UE e do Espaço Schengen com excepção da Noruega, Finlândia e Grécia, considerados de baixo risco e como tal estão excluídos de apresentar o teste de rastreio Covid19.



Esta nova medida acontece numa altura em que Espanha já passou a barreira dos 40 mil mortos e regista já mais de 1,5 milhão de casos.