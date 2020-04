Covid-19. "Portugal reagiu melhor que o Reino Unido", diz médico português em Londres

Em entrevista à Antena1, José Ponte diz temer que o número de mortes no Reino Unido por COVID-19 seja superior aos dados oficiais, porque as autoridades britânicas não contabilizam os óbitos fora dos hospitais. Ainda assim, não prevê que o NHS – o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido - colapse por causa da COVID, apesar de estar no limite muito por falta de investimento.





José Ponte elogia as medidas tomadas em Portugal e que resultaram numa situação mais controlada. O professor acredita que o confinamento no Reino Unido não pode estender-se por muito mais tempo porque a economia não o permite e pode vir a originar contestação nas ruas.Segundo alguns indicadores epidemiológicos, o pico da pandemia no Reino Unido pode acontecer no final desta semana ou início da próxima.

Uma entrevista de Mário Antunes que pode ouvir aqui na íntegra: