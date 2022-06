Covid-19. Primeira fábrica de vacinas de RNA mensageiro em África inaugurada no Ruanda

A fábrica instalada pelo laboratório farmacêutico alemão BioNTech na capital ruandesa, Kigali, é a primeira das três planeadas para o continente africano.

"Esta inauguração é um passo histórico para a equidade nas vacinas", disse o Presidente do Ruanda, Paul Kagame, numa cerimónia em que participou o diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, o chefe da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, e outros altos funcionários.

África é o continente que está menos vacinado contra a covid-19, com menos de 20% dos seus 1,2 mil milhões de pessoas com duas doses de vacina.

A pandemia revelou a enorme dependência da África das vacinas importadas e o seu atraso tecnológico em relação à Europa, China e Estados Unidos.

"A melhor maneira de combater a desigualdade é colocar as ferramentas nas mãos daqueles que mais precisam delas", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A BioNTech disse que planeia empregar cerca de 100 ruandeses, assim que a fábrica estiver operacional, e treiná-los para fazer várias novas vacinas, utilizando a mais recente tecnologia mRNA.

"A ideia é que (...) as vacinas para os africanos sejam produzidas no continente africano", disse o diretor executivo da BioNTech, Ugur Sahin, à agência AFP.

Garantiu que a tecnologia implantada no Ruanda - e mais tarde nas fábricas na África do Sul e no Senegal - assegura que as vacinas serão produzidas "com a mesma qualidade do que em qualquer outro lugar".

"Porque é que os africanos não deveriam ter acesso aos produtos farmacêuticos mais modernos e eficazes? Não há nenhuma razão para isto", acrescentou.

A produção incluirá vacinas para a covid-19, mas também tratamentos pioneiros atualmente em desenvolvimento para a malária, tuberculose e VIH.

Os ensaios em humanos de uma vacina contra a malária BioNTech, utilizando a tecnologia mRNA, deverão começar em finais de 2022.