Covid-19. Principal órgão de segurança da China quer "repressão" das "forças hostis"

A Comissão de Assuntos Políticos e Jurídicos do Partido Comunista, no poder, entidade que supervisiona as autoridades policiais do país, disse ser "necessário reprimir as atividades de infiltração e sabotagem de forças hostis, de acordo com a lei".

Esta posição consta das atas de uma reunião, divulgada pela agência de notícias estatal Xinhua.

O texto considera fundamental "reprimir resolutamente e de acordo com a lei ações criminosas que procuram quebrar a ordem social e proteger com determinação a estabilidade social".

Em vigor há quase três anos, a política chinesa de `covid zero` foi este fim de semana contestada em manifestações em várias cidades, no movimento de protesto mais generalizado desde as duras mobilizações pró-democracia reprimidas em 1989.

Um forte destacamento policial nas principais cidades do país, incluindo a capital que foi praticamente cercada, parece entretanto ter dissuadido os manifestantes desde segunda-feira, de acordo com jornalistas da AFP em Pequim e Xangai.

Ao abrigo da política de `zero casos` de covid-19, a China impõe o bloqueio de bairros ou cidades inteiras, a realização constante de testes em massa e o isolamento de todos os casos positivos e respetivos contactos diretos em instalações designadas, muitas vezes em condições degradantes.