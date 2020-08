Covid-19. Professores portugueses poderão regressar a Timor-Leste

Numa curta mensagem na sua página na rede social Facebook a missão diplomática explicou que, a concretizar-se, o voo ocorrerá no início de setembro e será operado pela companhia portuguesa EuroAtlantic Airways.



O custo total da viagem será suportado pelos passageiros, informou a embaixada, que solicitou a eventuais interessados na vinda para Timor-Leste ou na saída do país que contactem diretamente a secção consular.



O voo permitirá o regresso a Timor-Leste de professores da Escola Portuguesa de Díli e do projeto das escolas CAFE (Centros de Aprendizagem e Formação Escolar) que saíram no início de abril e estão ainda sem poder regressar.



O voo foi proposto pela própria EuroAtlantic em resposta à preocupação com a falta de ligações comerciais regulares de e para Timor-Leste, suspensas indefinidamente desde final de março.



A empresa já tinha operado no início de abril um voo entre Díli e Lisboa que permitiu a saída de Timor-Leste de cerca de 150 pessoas, a quase totalidade cidadãos portugueses.



As restrições continuam a condicionar bastante as ligações de e para a ilha, com as autoridades de aviação a manterem por tempo indefinido a proibição da realização de voos comerciais regulares ou "charters".



Timor-Leste tem relaxado as medidas de controlo, mantendo fortes restrições à entrada aérea -- estão proibidos voos comerciais -- e limites nas entradas terrestres, continuando a conduzir para quarentena ou autoconfinamento todos os que chegam ao país.



Timor-Leste tem atualmente um caso ativo de covid-19, mas a preocupação no país tem vindo a crescer devido ao aumento no número de infetados nos países vizinhos, quer na Indonésia, quer na Austrália.