Covid-19. Profissionais preocupados com abertura de creches e medidas propostas

A direção-geral da saúde (DGS) já fez um conjunto de recomendações para a reabertura das creches, que pode acontecer a partir de dia 18, sendo essas recomendações que a APEI vem agora contestar, manifestando-se disponível para colaborar com o Governo e outras entidades com responsabilidade nas respostas às crianças com menos de três anos, para “encontrar as melhores soluções”.Ainda que tendo consciência do caráter excecional do momento, devido ao novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, a associação diz que





Medidas inadequadas







”, alerta a APEI no comunicado.E acrescenta que essas medidas são acima de tudo “profundamente perturbadoras” já que são também “uma violência contra as crianças”.”, avisa a associação.Como é “violentar” a criança “aprisioná-la” em mesas, espreguiçadeiras ou parques, quando essa criança está na fase da progressiva autonomia, de explorar os espaços e os materiais e a relação com os outros.”, diz-se ainda no comunicado da associação.Além de que não se pode, salienta, olhar para as creches “como depósitos de crianças.





Procura de soluções







A APEI, no comunicado, não dá soluções para o problema, mas diz que está a promover uma reflexão para preparar um documento sobre a matéria.Um documento, adianta, que contribua para o respeito pela criança, para a dignificação das creches como espaço educativo de qualidade, para a garantia de condições de higiene, segurança e em estar das crianças, e para a valorização do trabalho pedagógico e de apoio às famílias.