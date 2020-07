Covid-19. Proteger a vida selvagem terá um custo muito inferior ao de uma nova pandemia

. A história revela que a cada ano, dois novos vírus passam do mundo animal para o seio dos seres humanos. São dados de um estudo recentemente realizado e citado pelo jornal britânico The Guardian





E a nossa atitude está a piorar ainda mais esta situação. A destruição da vida selvagem e a aproximação das sociedades das florestas aumentam o risco de transmissão.





Por essa razão, e para cortar com a transmissão, torna-se fundamental acabar com o tráfico de animais selvagens e impedir a desfloretação. Na prática, diminuir o contacto dos animais selvagens com os seres humanos.





Acontece que, indica este estudo, estes dois factores estão a ser muito descurados uma vez que pouco dinheiro é investido na proteção da floresta.





As contas, aqui, são muito claras. Se o mundo investir 260 mil milhões de dólares, em 10 anos, para impedir o tráfico de animais selvagens e a desflorestação, o risco de uma nova pandemia com a dimensão da Covid-19 será muito menor.





E esse investimento representaria igualmente um custo substancialmente inferior ao de sermos confrontados com uma nova pandemia. Na prática, apenas dois por cento dos 11,5 biliões de dólares que a Covid-19 está a custar à economia mundial.





Este investimento na floresta trará ainda outro benefício, ao diminuir as emissões de dióxido de carbono que prejudicam o ambiente.





De acordo com The Guardian, os cientistas, perante esta realidade, pedem medidas urgentes de regulação do tráfico de animais selvagens, controlo mais apertado de doenças em animais tanto selvagens como domésticos, controlo dos mercados chineses e ações para cortar com a desflorestação.





"Será naive pensar que uma pandemia como a da Covid-19 é um evento que acontece uma vez num século", disse a The Guardian o professor Andrew Dobson, da Universidade de Princeton, um dos responsáveis por este estudo. “Este fenómenos estão a acontecer cada vez mais rápido, tal como as alterações climáticas".





"O investimento na prevenção pode bem ser a melhor política para a saúde pública e para a economia global no futuro", disse por sua vez o professor Stuart Pimm, da Universidade Duke, que esteve também envolvido neste trabalho.