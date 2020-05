Covid-19. Râguebi aprova 10 alterações temporárias às leis

As alterações aprovadas pretendem limitar o contacto e a proximidade de jogadores em fases do jogo em que ele é mais acentuado, tais como formações ordenadas [‘mêlées’], formações espontâneas no solo (‘rucks’), formações espontâneas altas (‘mauls’) e placagens ('tackles').



As medidas foram sugeridas pelo Grupo de Revisão de Leis do organismo, após análise detalhada de 60 jogos da modalidade, e tiveram em conta as orientações da Organização Mundial da Saúde, que determinam um elevado risco de contágio após 15 minutos a menos de um metro de uma pessoa infetada.



Desta forma, o comité estima reduzir a exposição ao contacto no "scrum" e no "maul" em 30%, enquanto a redução do risco de contágio no "ruck" será de cerca de 25%. O documento explicativo das alterações não quantifica a redução do risco nas placagens.



Entre as alterações, destacam-se a eliminação da repetição de formações ordenadas quando não houver infração, a impossibilidade de optar por este tipo de formação nas penalidades, a redução do tempo disponível para tirar a bola do "ruck" de cinco para três segundos e a proibição de se juntarem ao "maul" para jogadores que não o formaram desde o início.



Além das alterações às leis de jogo, foram aprovadas ainda várias medidas sanitárias como a desinfeção regular da bola, a obrigatoriedade de lavar as mãos e a cara antes e após o final das partidas, a impossibilidade de partilhar garrafas de água, a troca de equipamentos e capacetes ao intervalo sempre que possível, a proibição de ajuntamentos ou celebrações com contacto físico e a proibição de cuspir ou assoar-se para o relvado.



Foi rejeitada, no entanto, a imposição das alterações a nível global, tendo em conta as grandes diferenças existentes na forma e intensidade com que o vírus se apresenta em diferentes países e regiões.



Assim, é recomendando às federações nacionais que implementem todas ou apenas algumas das alterações às leis, observando as condições locais e as recomendações das autoridades de saúde e governamentais dos respetivos países.