Covid-19. Regiões europeias mais poluídas com maior número de mortes

A investigação levada a cabo na Universidade Halle-Wittenberg, na Alemanha, comparou os níveis de NO2 registados em janeiro e fevereiro em 66 regiões administrativas de Itália, Espanha, França e Alemanha com os números de óbitos por Covid-19 ocorridos até 19 de março.A conclusão foi que. Isto significa que, num total de 4.443 mortes, 3.487 aconteceram em quatro regiões do norte de Itália (Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto) e numa região espanhola próxima de Madrid.De acordo com as imagens de satélite analisadas no estudo,

O dióxido de azoto é um agente poluente produzido principalmente por veículos a diesel. Vários estudos anteriores já associaram as concentrações de NO2 a doenças pulmonares.

“Os resultados indicam que a exposição a longo prazo a este poluente pode ser um dos mais importantes fatores a contribuir para a mortalidade provocada pela Covid-19 nestas regiões e talvez por todo o mundo”, explicou à revistao líder do estudo, Yaron Ogen., acrescentou.Esta realidade levou a que algumas regiões começassem a repensar o modo de vida que deve ser adotado no fim da crise pandémica. Em Milão, cidade do norte de Itália, região especialmente afetada pela Covid-19, a autarquia anunciou terça-feira um ambicioso plano para reduzir a poluição atmosférica e melhorar, assim, a vida dos habitantes: cerca de 35 quilómetros das estradas da cidade serão transformados em ciclovias e passeios.

A avaliação contrária

Resta agora determinar de que forma os níveis de NO2 provocam este aumento na taxa de mortalidade por Covid-19 e conhecer mais detalhes sobre as vítimas., afirmou Ogen.

O líder do estudo explicou também que o território italiano conhecido por Planície Padana, assim como a cidade de Madrid, são áreas rodeadas por montanhas, o que ajuda a “encurralar” a poluição no ar. O mesmo acontece na província de Hubei, na China, onde a pandemia teve início. Em Milão, cidade pequena e densa a nível populacional, a quarentena domiciliária imposta devido ao surto do novo coronavírus levou a que o trânsito reduzisse entre 30 a 75 por cento, reduzindo consequentemente a poluição atmosférica.

Outros especialistas alertam, porém, que a poluição não é o único fator nem o determinante para a taxa de mortalidade, até porque este estudo não menciona as diferenças na distribuição etária nas várias regiões.Além disso, esclareceu Xavier Querol ao jornal espanhol