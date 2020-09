Covid-19. Regras de restrições de viagens têm que ser claras, avisa UE

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Quem viajar na Europa deve saber com o que contar. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, quer medidas coordenadas de classificação das zonas de acordo com a realidade da pandemia iguais para todos e baseadas em números de infetados e testes realizados.