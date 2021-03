Covid-19. Regulador europeu aprova novos locais de produção de vacinas

Segundo informa a EMA num comunicado enviado esta sexta-feira, “, a farmacêutica que tem estado no centro da polémica devido aos atrasos na entrega de vacinas para a União Europeia., acrescenta o regulador europeu.

Como qualquer medicamento na UE, as vacinas contra a Covid-19 só podem ser fabricadas em locais aprovados pelo regulador europeu.

A comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, já reagiu à aprovação e, numa nota enviada à agência Lusa, saúda esta ‘luz verde’ ao local de produção de Halix dizendo esperar “que”.A EMA anunciou que. “A instalação, que fica na cidade alemã de Marburg, vai produzir a substância ativa e o produto final”, comunicou o regulador.Na semana passada, o CHMP também recomendou a aprovação de um novo local de fabrico para a produção da substância ativa e do produto final da vacina da Moderna. “O acréscimo de novas linhas de produção na fábrica de Lonza, na Suíça, juntamente com outras alterações nos processos de fabrico que receberam luz verde do Comité, têm como, explica o regulador europeu.Para além das novas instalações de fabrico, o Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) da EMA deu igualmente um parecer positivo ao transporte e armazenamento da vacina da Pfizer a temperaturas entre os -25 a -15 graus, a temperatura dos congeladores farmacêuticos comuns, para um período único de duas semanas.“Esta é uma alternativa para o armazenamento a longo prazo dos frascos a uma temperatura entre os -90 e -60 graus em congeladores especiais”, explica o regulador no comunicado, esperando que esta opção, reduzindo a necessidade de condições de armazenamento a temperaturas ultra negativas em toda a cadeia de abastecimento”.

Um esforço dos 27

Na quinta-feira, durante um encontro por videoconferência com os líderes dos 27, ficou decido que a União Europeia vai acelerar a produção de vacinas contra a Covid-19, para compensar os atrasos no processo. Para isso,Para conhecer as possibilidades que existem em Portugal, o comissário do Mercado Interno, Thierry Breton, vai visitar algumas unidades esta sexta-feira.António Costa anunciou ainda, no final do Conselho Europeu virtual de quinta-feira, que o comissário Thierry Breton fará, ao mesmo tempo, tudo para “, mas salvaguardando sempre as cadeias de fornecimento que são indispensáveis assegurar para o bom funcionamento da indústria, quer na Europa quer fora da Europa”., segundo a informação divulgada pela Comissão Europeia na quinta-feira.

Este número está ainda muito longe da meta colocada pela UE que pretende ter 70 por cento da população adulta vacinada até ao verão.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, admitiu na quinta-feira que aNo entanto, Von der Leyen defendeu que “se olharmos para o segundo trimestre e o que está contratualizado, isso significa que estamos no bom caminho para atingir o nosso objetivo”.Até ao final deste primeiro trimestre, de acordo com Bruxelas, chegarão à UE quase 100 milhões de doses de vacinas, a grande parte da Pfizer/BioNTech (66 milhões, mais do que os 65 milhões inicialmente acordadas), da AstraZeneca (30 milhões de um total de 120 milhões inicialmente acordadas) e da Moderna (dez milhões).

Para o segundo trimestre, a expectativa do executivo comunitário é que cheguem 360 milhões de doses à UE, principalmente da Pfizer/BioNTech (200 milhões), da AstraZeneca (70 milhões de um total de 180 milhões inicialmente acordadas), da Janssen (55 milhões) e da Moderna (35 milhões).